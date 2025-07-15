大行報告 | 摩通點評地產股升新地目標逾兩成，大摩點評金屬股
15/07/2025
．摩通升多隻地產股目標價，其中升新地(00016)目標逾兩成
．大摩點評金屬股，降江西銅(00358)目標惟升中國鋁業(02600)及洛陽鉬業(03993)
．富瑞降美團(03690)目標至155元，維持買入評級
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15/07/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2025 12:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2025 12:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/07/2025 12:15
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