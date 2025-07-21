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大行報告 | 滙控、渣打、阿里、美團及醫藥股最新評級/目標價，一表盡掌握

21/07/2025

花旗滙控(00005)及渣打(02888)目標價，分別升至106.2元及139.4元

伯恩斯坦下調阿里巴巴(09988)目標至141元，維持跑贏大市評級

中金美團(03690)目標價，由177元下調至155元

 

大行報告 | 滙控、渣打、阿里、美團及醫藥股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 17:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2025 16:40
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