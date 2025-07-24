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大行報告 | 中芯、快手、周大福、中金及中信証券最新評級/目標價

24/07/2025

星展中芯(00981)目標價由53.2元升至57元，評級維持買入

大華繼顯快手(01024)目標價由70元升至80元，評級維持買入

中銀國際高盛中信里昂齊上調周大福(01929)目標價

 

大行報告 | 中芯、快手、周大福、中金及中信証券最新評級/目標價

 

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