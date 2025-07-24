大行報告 | 中芯、快手、周大福、中金及中信証券最新評級/目標價
24/07/2025
．星展將中芯(00981)目標價由53.2元升至57元，評級維持買入
．大華繼顯升快手(01024)目標價由70元升至80元，評級維持買入
．中銀國際、高盛、中信里昂齊上調周大福(01929)目標價
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24/07/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 01:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/07/2025 16:40
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