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大行報告 | 滙控、恒生、理想、寧德、新東方及石藥最新評級/目標價

31/07/2025

滙控(00005)績後大行齊升目標，最高看110元最低100.55元

高盛恒生(00011)目標至118元，摩通則降至109元

．3大行調整寧德時代(03750)目標，其中中信里昂由447元升至535元

 

大行報告 | 滙控、恒生、理想、寧德、新東方及石藥最新評級/目標價

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 13:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 13:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 13:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2025 13:25
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