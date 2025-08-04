大行報告 | 摩通看滙控$122大摩看渣打$158.6
04/08/2025
．摩通、星展點評滙控(00005)，目標分別看122元及98.7元
．大摩牛看渣打(02888)158.6元，星展則淡看128.93元
．中信里昂微降中石化(00386)目標至4.5元，維持增持評級
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/08/2025 16:41
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