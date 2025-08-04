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大行報告 | 摩通看滙控$122大摩看渣打$158.6

04/08/2025

摩通星展點評滙控(00005)，目標分別看122元及98.7元

大摩牛看渣打(02888)158.6元，星展則淡看128.93元

中信里昂微降中石化(00386)目標至4.5元，維持增持評級

 

大行報告 | 摩通看滙控$122大摩看渣打$158.6

 

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