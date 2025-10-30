  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

大行報告 | 滙控牛看$127.8中行$5.92中銀$45.2，仲有招行、平保及中興等最新評級/目標價

30/10/2025

花旗牛看滙控(00005)127元，維持買入評級

花旗維持中行(03988)目標5.92元，信証則上調至5.3元

．3大行齊升中銀香港(02388)目標價，最高看45.2元最低35.7元

 

大行報告 | 滙控牛看$127.8中行$5.92中銀$45.2，仲有招行、平保及中興等最新評級/目標價

 

大行報告 | 滙控牛看$127.8中行$5.92中銀$45.2，仲有招行、平保及中興等最新評級/目標價

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

即時重點新聞

30/10/2025 10:31  【習特會】習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成

30/10/2025 11:26  翰森製藥鍾慧娟首膺胡潤中國女首富，前女首富宗馥莉跌至第三

30/10/2025 11:33  【外圍經濟】日本央行第六度維持利率不變，日圓小幅下跌

30/10/2025 09:27  恒指高開199點報26545，滙控升2.9%、騰訊升1.8%、阿里升1.4%

30/10/2025 09:12  【美國議息】金管局：下調基本利率至4.25厘

30/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里

30/10/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙控、中銀績後獲大行升目標，摩通升平保目標逾一成

30/10/2025 11:34  《財資快訊》美電升報７﹒７７０７，隔夜拆息較上日軟２０基點

人氣文章大行報告30/10/2025
大行報告 | 滙控牛看$127.8中行$5.92中銀$45.2，仲有招行、平保及中興等最新評級/目標價
