大行報告 | 滙控牛看$127.8中行$5.92中銀$45.2，仲有招行、平保及中興等最新評級/目標價
30/10/2025
．花旗牛看滙控(00005)127元，維持買入評級
．花旗維持中行(03988)目標5.92元，信証則上調至5.3元
．3大行齊升中銀香港(02388)目標價，最高看45.2元最低35.7元
30/10/2025
2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
30/10/2025 10:31 【習特會】習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成
30/10/2025 11:26 翰森製藥鍾慧娟首膺胡潤中國女首富，前女首富宗馥莉跌至第三
30/10/2025 11:33 【外圍經濟】日本央行第六度維持利率不變，日圓小幅下跌
30/10/2025 09:27 恒指高開199點報26545，滙控升2.9%、騰訊升1.8%、阿里升1.4%
30/10/2025 09:12 【美國議息】金管局：下調基本利率至4.25厘
30/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里
30/10/2025 08:51 【大行炒Ｄ乜】滙控、中銀績後獲大行升目標，摩通升平保目標逾一成
30/10/2025 11:34 《財資快訊》美電升報７﹒７７０７，隔夜拆息較上日軟２０基點
