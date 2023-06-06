【大行炒D乜】夏日炎炎歎杯啤！青啤、潤啤、百威邊隻最值博？
06/06/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2023 11:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2023 11:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2023 11:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/06/2023 11:40
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