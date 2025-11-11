大行報告 | 小米、老鋪黃金、華虹及內險股最新評級/目標價，天齊最牛看$61贛鋒$66.7
11/11/2025
．滙證降小米(01810)目標至65.4元，維持買入評級
．富瑞、招銀國際齊上調華虹(01347)目標，分別看75元及68元
．高盛升多隻內險臉目標價，其中升太保(02601)目標至34元
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好
11/11/2025
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好
更多大行報告
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-06
2025-11-05
2025-10-31
延伸閱讀
11/11/2025 17:00 《盤後部署》恒指反覆靠穩料續整固，保利物業盈利年年升股價反低水
11/11/2025 16:13 恒指表現反覆收升47點報26696成交無提振，中芯三連跌小鵬最精神
11/11/2025 13:15 《異動股》保利置業升6%，同系豪宅項目開盤破百億人民幣創廣州豪宅記錄
11/11/2025 11:13 【騰訊預測】騰訊第三季料績優多賺11%，第四季料續強勢惟憂行業不確定性
11/11/2025 09:53 《異動股》滙控(5)現升2%再刷歷史新高，美政府停擺危機緩解環球市場回暖
11/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒６７億元，買小米沽小鵬汽車
11/11/2025 08:48 【大行炒Ｄ乜】花旗倍升天齊贛鋒目標兼升級，中信里昂升新地目標七成升級至增持
11/11/2025 16:24 《財資快訊》美電軟報７﹒７７２５，一周拆息較上日微升至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 18:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N