大行報告 | 大摩劈聯想目標價至$10.2，高盛升B站及京東健康目標價
17/11/2025
．大摩劈聯想(00992)目標價至10.2元，評級由超配降為平配
．高盛升嗶哩嗶哩(09626)及京東健康(06618)目標價，看240元及75元
．富瑞首予比亞迪電子(00285)、藍思科技(06613)目標價及評級
17/11/2025
|財經熱話17/11/2025
阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累
