山今養生智慧
大行報告 | 騰訊、美團、京東、小米、石藥及信達生物最新評級/目標價，旺旺績後最牛看$7.11最熊$3.9

25/11/2025

麥格理維持騰訊(00700)772元目標價，跑贏大市評級

伯恩斯坦維持美團(03690)95元目標及持有評級

．多間大行點評旺旺(00151)，其中花旗最牛看7.11元高盛最熊3.9元

 

大行報告 | 騰訊、美團、京東、小米、石藥及信達生物最新評級/目標價，旺旺績後最牛看$7.11最熊$3.9

 

即時重點新聞

25/11/2025 15:05  《異動股》東航挫8%國航跌3%，彭博報道中國政府指示減飛赴日航班至明年3月

25/11/2025 14:50  《異動股》中通快遞升4%，摩通料受惠反內捲措施列為未來半年行業首選股

25/11/2025 15:18  證監會梁鳳儀:正制定針對數字資產交易服務和託管服務提供者監管制度

25/11/2025 12:06  恒指半日升156點報25873，雷軍抄底帶動小米領漲

25/11/2025 12:05  維他奶(00345)中期純利微升0.7%至1.7億元，維持派息4仙

25/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒７１億元，買阿里沽中芯

25/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】麥格理恢復石藥跑贏大市評級，滙證微降信達生物目標

25/11/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６７，隔夜拆息較上日微軟１０基點

