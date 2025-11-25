大行報告 | 騰訊、美團、京東、小米、石藥及信達生物最新評級/目標價，旺旺績後最牛看$7.11最熊$3.9
25/11/2025
．麥格理維持騰訊(00700)772元目標價，跑贏大市評級
．伯恩斯坦維持美團(03690)95元目標及持有評級
．多間大行點評旺旺(00151)，其中花旗最牛看7.11元高盛最熊3.9元
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票
25/11/2025
25/11/2025 15:05 《異動股》東航挫8%國航跌3%，彭博報道中國政府指示減飛赴日航班至明年3月
25/11/2025 14:50 《異動股》中通快遞升4%，摩通料受惠反內捲措施列為未來半年行業首選股
25/11/2025 15:18 證監會梁鳳儀:正制定針對數字資產交易服務和託管服務提供者監管制度
25/11/2025 12:06 恒指半日升156點報25873，雷軍抄底帶動小米領漲
25/11/2025 12:05 維他奶(00345)中期純利微升0.7%至1.7億元，維持派息4仙
25/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒７１億元，買阿里沽中芯
25/11/2025 08:55 【大行炒Ｄ乜】麥格理恢復石藥跑贏大市評級，滙證微降信達生物目標
25/11/2025 11:35 《財資快訊》美電軟報７﹒７７６７，隔夜拆息較上日微軟１０基點
|財經熱話25/11/2025
機械人股 | 優必選再度配股籌近31億元，股價急跌後倒升仍可吼？
