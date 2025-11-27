大行報告 | 阿里、港交所、友邦及優必選最新評級/目標價，理想績後最熊看$66
27/11/2025
．星展看阿里巴巴(09988)目標213元，德銀則看210元
．滙證降港交所(00388)目標至510元，維持買入評級
．理想(02015)績後獲多間大行下調目標價，其中麥格理看最熊66元
