大行報告 | 滙證微降京東目標維持買入評級，瑞銀維持小米看法中性
29/12/2025
．滙證微降京東(09618)目標至144元，維持買入評級
．瑞銀維持小米(01810)看法中性，目標價看46元
．高盛降知乎(02390)目標價，由12.6元下調至11.5元
29/12/2025
2025-12-29
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-17
2025-12-15
30/12/2025 09:51 《異動股》百度升5%冠藍籌，AI六小虎之一智譜今起搶先在港招股
30/12/2025 09:39 《異動股》泡泡瑪特跌近2%，據報Labubu盲盒炒價跌穿原價黃牛暫停收購
30/12/2025 09:20 《新股掛牌》英矽智能首掛開報35元，較招股價高近46%，每手賺5475元
30/12/2025 09:24 恒指高開1點報25636，AI概念股接連登陸百度中芯領漲
30/12/2025 09:29 《異動股》贛鋒低開近6%，涉嫌內幕交易遭起訴，早前已繳納罰款
30/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒１４億元，買招行沽中移動
30/12/2025 09:04 【大行炒Ｄ乜】多家大行齊看淡美高梅，大摩升銀娛評級及目標價
30/12/2025 11:37 《財資快訊》美電軟報７﹒７７７１，隔夜拆息較上日微軟１２基點
