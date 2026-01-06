大行報告 | 三桶油、資源股、金舖股、中芯、蜜雪及京東物流最新評級/目標價，一表盡掌握
06/01/2026
．伯恩斯坦點評三桶油，評中海油(00883)及中石油(00857)跑贏大市
．高盛看好多隻資源股，其中招金(01818)目標由25元上調至38元
．花旗升周大福(01929)及六福(00590)目標價，分別看18.2元及35.2元
06/01/2026
