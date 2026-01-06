  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

大行報告 | 三桶油、資源股、金舖股、中芯、蜜雪及京東物流最新評級/目標價，一表盡掌握

06/01/2026

伯恩斯坦點評三桶油，評中海油(00883)及中石油(00857)跑贏大市

高盛看好多隻資源股，其中招金(01818)目標由25元上調至38元

花旗周大福(01929)及六福(00590)目標價，分別看18.2元及35.2元

 

大行報告 | 三桶油、資源股、金舖股、中芯、蜜雪及京東物流最新評級/目標價，一表盡掌握

 

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

