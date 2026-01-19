大行報告 | 科網股、攜程、藥明系及內需股最新評級/目標價，騰訊牛看$750
．中國銀河升騰訊(00700)目標750元，則降攜程(09961)目標至605元
．高盛點評多隻科網股，其中看快手(01024)87元
．滙證上調藥明生物(02269)及藥明康德(02359)目標價，分別看48.6元及146.7元
