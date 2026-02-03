  • 會員
大行報告 | 車企公布銷量車股點部署？電訊三寶邊隻最值博？一表盡掌握

03/02/2026

．車企公布銷量後德銀下調多隻車股目標價，皆維持買入評級

滙證中金齊看中電信(00728)目標6.3元，評級分別籲買入及跑贏大市

高盛上調中資航空股目標價，其中國航(00753)目標由8.2元升至9.2元

 

大行報告 | 車企公布銷量車股點部署？電訊三寶邊隻最值博？一表盡掌握

 

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

02865

鈞達股份

43.800

異動股

03939

萬國黃金集團

14.770

異動股

08160

金滙教育

0.550

03/02/2026 13:23  《異動股》騰訊跌近4%B站挫3%，憂慮電訊巨頭增值稅成本轉嫁

03/02/2026 12:45  《午市前瞻》科企受累增值稅轉嫁憂慮惟未急減倉，滙控雞肋電訊仆直唯靠內銀

03/02/2026 12:07  外圍急反彈港股沽壓仍重，恒指反覆曾倒跌半日收升54點報26830

03/02/2026 11:48  【外圍經濟】澳洲央行加息25個基點，此前連續3次按兵不動

03/02/2026 09:47  《異動股》歌禮製藥仍升7%，擬折讓4%配股淨籌8億元用於減肥藥臨床試驗

03/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

03/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】車企公布銷量後遭德銀降目標，滙證削三大電訊商目標

03/02/2026 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８１２４，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

新聞>財經熱話

換新鈔 | 本港三大發鈔行今起提供新鈔或迎新鈔兌換，首日分行運作順暢，網上預約反應熱烈新文章
新聞>財經熱話

異動股 | 騰訊跌近4%B站挫3%，憂慮電訊巨頭增值稅成本轉嫁新文章
新聞>財經熱話

美銀吳旖：中國市場對全球投資者吸引力日益增強，關注人工智能相關出口等板塊新文章
雷鳴天下．雷鼎鳴

特朗普續瘋狂，美禮崩樂壞內亂頻
玩樂假期

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情新文章
搵食地圖

【獨家95折優惠】新春開年飯攻略｜專家教煲花膠靚湯＋急凍蝦挑選技巧＋炸蟹鉗烹調貼士
DIVA CHANNEL
性治療師手記．古錦榮

當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？ 新文章
Fashion Feature

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！
Beauty Feature

開箱SUQQU 2026春季彩妝：Threads大熱面部顏彩液全6色上手、化妝師教授日系妝容技巧！
前列腺癌：如何發現？怎樣選擇合適的治療方案？機械臂手術可減少失禁及陽萎的風險？
恐怖整容｜台灣百萬女網紅拆12年假鼻，公開手術與復原過程
印度爆致命病毒 │ 中醫預防瘟疫來源及應對之策，3大穴位保養提升防御及恢復力
換新鈔 | 本港三大發鈔行今起提供新鈔或迎新鈔兌換，首日分行運作順暢，網上預約反應熱烈
