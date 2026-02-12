大行報告 | 網易、小米、中芯、信達生物、港交所、藥明系及電訊股最新評級/目標價，一表盡掌握
12/02/2026
．多間大行績後下調網易(09999)目標價，最高看280.8元最低看235元
．信証降小米(01810)目標至47元，維持買入評級
．滙證、大和對中芯(00981)看法不一，分別籲買入及賣出
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
12/02/2026
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多大行報告
2026-02-11
2026-02-09
2026-02-06
2026-02-05
2026-02-04
2026-02-03
2026-02-02
延伸閱讀
12/02/2026 13:25 【預算前瞻】戴德梁行鄧淑賢：「購房資金通」短期未必能推行，籲財案簡化投地附帶條件兼加推細地皮
12/02/2026 13:09 《異動股》聯想午後跌逾3%，上季少賺兩成兼毛利率輕微縮窄
12/02/2026 12:45 《午市前瞻》恒指結束三連升關鍵看26900，網易績差重返去年高位不易
12/02/2026 12:08 科技股跌幅擴恒指半日跌242點報27023險守兩萬七，百威亞太網易績後捱沽
12/02/2026 11:33 李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位
12/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１６億元，買騰訊沽阿里
12/02/2026 09:00 【大行炒Ｄ乜】網易績後遭大行齊降目標，野村升藥明生物目標三成半
12/02/2026 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒８１６１，隔夜拆息較上日微升至１﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 16:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 16:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 16:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/02/2026 15:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話12/02/2026
李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON