大行報告 | MINIMAX VS 智譜邊隻好？濠賭股點選擇？一click就知道
20/02/2026
．多間大行點評MINIMAX(00100)，其中富瑞最高首予1118元
．中金看好智譜(02513)，目標看688元籲跑贏大市
．麥格理評多隻濠賭股跑贏大市，唯澳博(00880)維持中性評級
【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票
20/02/2026
IPON