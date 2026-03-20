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大行報告 | 阿里績後目標價$171.3-$206，友邦$85-$104

20/03/2026

．多間大行績後點評阿里(09988)，最高看206元最低看171.3元

瑞銀華泰滙證齊調整友邦(01299)目標價，分別看104元、100元及85元

銀證下調騰訊(00700)目標至702元，維持增持評級

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2026 15:40
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