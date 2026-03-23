大行報告 | 滙控、渣打、友邦、騰訊、阿里、小鵬、小米、航空股，最新評級/目標價，一表盡掌握
23/03/2026
．法巴下調滙控(00005)及渣打(02888)目標價，分別看156.72元及208.96元
．國泰海通大削騰訊(00700)目標價，由785元削至621元
．多間大行點評小鵬(09868)，目標看73元至135元
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23/03/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 14:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 14:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/03/2026 14:25
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