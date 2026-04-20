大行報告 | 寧德、騰訊、小米、舜宇及資源股最新評級/目標價，一表盡掌握
20/04/2026
．星展大升寧德時代(03750)目標價，由675元上調至925元
．海通國際升騰訊(00700)目標至700元，維持跑贏大市評級
．瑞銀恢復小米(01810)目標36元，並籲中性評級
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20/04/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2026 16:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2026 16:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2026 16:21
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|中國故事20/04/2026
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