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大行報告 | 法巴點評車股吉利牛看$34，摩通升內銀目標價建行$9.8

23/04/2026

法巴點評多隻車股，其中牛看吉利(00175)34元

摩通升內銀股目標價，其中建行(00939)望9.8元

摩通下調三大中資電訊股目標，評級則皆維持超配

 

大行報告 | 法巴點評車股吉利牛看$34，摩通升內銀目標價建行$9.8

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 16:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 16:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/04/2026 16:25
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