大行報告 | 法巴點評車股吉利牛看$34，摩通升內銀目標價建行$9.8
23/04/2026
．法巴點評多隻車股，其中牛看吉利(00175)34元
．摩通升內銀股目標價，其中建行(00939)望9.8元
．摩通下調三大中資電訊股目標，評級則皆維持超配
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23/04/2026
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 16:41
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