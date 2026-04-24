大行報告 | ASM績後最牛看$202，仲有騰訊、阿里同寧德最新評級/目標價
24/04/2026
．多間大行調升ASMPT(00522)目標，最牛看202元
．中金看騰訊(00700)666元，維持跑贏大市評級
．德銀下調阿里巴巴(09988)目標，由190元降至180元
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24/04/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2026 18:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2026 16:40
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