大行報告 | 騰訊、阿里、小米、寧德、統一、美的及濠賭股最新評級/目標價，一表盡掌握
08/06/2026
．麥格理對騰訊(00700)評級不變，目標535元
．伯恩斯坦評阿里巴巴(09988)跑贏大市，目標維持176元不變
．中信建投降小米(01810)目標價，由42.8元下調至38.7元
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2026 16:40
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預測市場等於賭博？港大狀稱動搖港合法博彩市場惟現有法例難規管
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