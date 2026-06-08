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大行報告 | 騰訊、阿里、小米、寧德、統一、美的及濠賭股最新評級/目標價，一表盡掌握

08/06/2026

麥格理騰訊(00700)評級不變，目標535元

伯恩斯坦阿里巴巴(09988)跑贏大市，目標維持176元不變

中信建投小米(01810)目標價，由42.8元下調至38.7元

 

大行報告 | 騰訊、阿里、小米、寧德、統一、美的及濠賭股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2026 16:40
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