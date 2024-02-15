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【高息定存】建行亞洲3個月息加至4.88厘，工銀亞洲最高6厘

15/02/2024

　　龍年伊始，有銀行加息吸客，建行亞洲3個月定存息調升0.48厘至4.88厘，存款額由1萬元至50萬元，適用於全新貴賓理財客戶，並透過分行辦理。

 

（資料圖片）

 

工銀亞洲3個月6厘息全城最高

 

　　目前3個月或以上定存，最高達6厘年利率。工銀亞洲早前推出手機銀行「e開戶」新客優惠，透過該行手機銀行成功開立綜合帳戶，可享3個月港元定存年利率高達6%。優惠只適用於該行新客戶透過手機銀行「e定存」開立之首10萬元的3個月定期存款。存款金額最低為1000元，累計存款金額最高為10萬元。優惠期至3月28日。

 

　　另外，存款額10萬元至80萬元的全新「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶，並透過分行辦理3個月定存，年息達4.7厘，優惠期至本月29日。

 

　　工銀亞洲亦推出「更出息定期」優惠，「綜合戶口」客戶以新資金10萬至100萬元以上於分行辦理全期98日定期，會分三次派息，0至30日享3.5厘，31至60日享4.5厘，61至98日享5.5厘，平均4.58厘，優惠期至本月29日，先到先得，額滿即止。

 

渣打3個月及6個月減至4.1厘及4.2厘

 

　　不過，渣打香港3個月及6個月港元定存息則全線減0.2厘，適用於10萬元起存額及「優先私人理財」的客戶透過分行辦理，年息分別調低至最高4.1厘及4.2厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

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