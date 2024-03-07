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高息定存 | 恒生上調1個月美元定存年息至高達5厘

07/03/2024

　　市場對美國於本月開始減息的預期降溫，恒生上調1個月美元定存年息至5厘，起存額為1萬美元，適用於「優越私人理財」客戶透過電話理財／分行以指定金額的「合資格新資金結餘」設立定期存款，亦適用於「優進理財」／「綜合戶口」客戶透過網上理財/恒生Mobile App以指定金額的「合資格新資金結餘」設立定期存款。

 

高息定存 | 恒生上調1個月美元定存年息至高達5厘

（資料圖片）


　　恒生上調1個月英鎊定存年息至高達5厘，起存額為1萬英鎊，適用於「優越私人理財」客戶透過網上理財/恒生Mobile App／電話理財／分行以指定金額的「合資格新資金結餘」設立定期存款，亦適用於「優進理財」／「綜合戶口」客戶透過網上理財／恒生Mobile App以指定金額的「合資格新資金結餘」設立定期存款。

 

　　港元定存息方面，富邦銀行4個月定存息，由4.45厘減至4.25厘，且提高起存門檻至100萬元新資金。6個月定存息降至4.2厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。另外，虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）收起6個月4.5厘高息，減至4厘，另推7個月4.1厘，均為10元起存。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=gbp&amp;sortcolumn=-6

 

撰文：經濟通採訪組

 



 

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