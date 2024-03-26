比特幣 | 比特幣再升破7萬美元，未受美國ETF資金外流影響

．比特幣再度短暫回升至7萬美元上方，似乎並未受到上周美國ETF資金外流的影響。

．比特幣一度上漲5.8%至70014美元，是一周多以來首次突破7萬美元

．以太幣上漲約5%，Solana和狗狗幣漲幅均超過4%

比特幣再度短暫回升至7萬美元上方，似乎並未受到上周美國ETF資金外流的影響。



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大部分數字資產周一(25日)上漲，比特幣一度上漲5.8%至70014美元，是一周多以來首次突破7萬美元。以太幣上漲約5%，Solana和狗狗幣漲幅均超過4%。



上周比特幣現貨ETF遭遇近9億美元資金外流，反映出灰階比特幣信託基金(GBTC)的持續資金外流，以及貝萊德和富達投資ETF認購量趨於緩和。

撰文:經濟通國金組

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