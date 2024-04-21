高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，邊間銀行一年期定存仲有4厘？

市場對美國減息的預期有所降溫，華僑銀行12個月港元定存年息高達4.15厘，起存額為10萬元，適用於客戶以新資金透過分行辦理；而門檻較高者，富邦12個月港元定存年息同樣高達4.15厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。

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渣打6個月港元定存年息高達4.4厘，存款額由100萬至300萬元，適用於全新「優先理財」／「優先私人理財」出糧客戶，分行辦理。

工銀亞洲3個月港元定存年息高達6厘，存款額由1000元至10萬元，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」。

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=135833

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=135855





表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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