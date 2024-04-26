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高息定存 | 大新3個月定存息重越4厘，信銀1個月降至3.1厘

26/04/2024

　　市場對美國出現滯脹的憂慮升溫，再為利率前景蒙上陰霾，本港銀行陸續調整其定存產品部署。

 

高息定存 | 大新推新優惠4個月港元定存息高達4.8厘

（資料圖片）

 

　　大新銀行將3個月港元定存年利率由3.9厘加至4.1厘，6個月亦加至3.7厘，適用全新VIP客戶以新資金辦理，10萬元起存，上限50萬元。而現有VIP客戶以新資金敍造3個月、4個月和6個月定存，年利率亦分別加至3.9厘、3.7厘和3.6厘，起存門檻100萬元。另外，該行稅貸客戶以新資金1萬元至50萬元（最高銀碼為稅貸金額的50%），透過分行開立3個月港元定存，最高可專享5.8厘。

 

　　華僑銀行最新將3個月、6個月和12個月的定存息分別下調至3.5厘、3.55厘及3.4厘，128日定存利率亦降至3.7厘，整體調整幅度介乎0.1厘至0.2厘，需以50萬元以上的新資金透過分行辦理。而現有「宏富理財」客戶以舊資金敍造3個月、6個月和12個月定存，年利率分別降至3.4厘、3.45厘和3.3厘；以新資金敍造128日定存息亦降至3.8厘，整體調整幅度介乎0.2厘至0.3厘。

 

　　信銀國際將1個月、2個月定存息由3.3厘減至3.1厘，適用於客戶透過手機程式辦理，起存要求為10萬元或以上新資金。

 

　　虛擬銀行眾安(ZA Bank)將4個月定存息由3.5厘下調至3.31厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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