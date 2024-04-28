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高息定存 | 一周高息合集，利率前景不明，邊間銀行6厘息吸客？

28/04/2024

　　美國滯脹風險上升，令利率前景更趨不明，港銀亦調整其港元定存產品部署。建行亞洲和工銀亞洲均有6厘息當屬全城最高，兩家條件大不相同，建行亞洲僅限全新「貴賓理財」客戶，以100萬元新資金開立3個月定存，當中首10萬元可享6厘特惠年利率，優惠期至今年5月31日，名額先到先得。

 

高息定存 | 一周高息合集，利率前景不明，邊間銀行6厘息吸客？

（資料圖片）


　　工銀亞洲3個月港元定存年息高達6厘，存款額由1000元至10萬元，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」。


大新定存息重越4厘

 

　　大新銀行將3個月港元定存年利率由3.9厘加至4.1厘，6個月亦加至3.7厘，適用全新VIP客戶以新資金辦理，10萬元起存，上限50萬元。另外，該行稅貸客戶以新資金1萬元至50萬元（最高銀碼為稅貸金額的50%），透過分行開立3個月港元定存，最高可專享5.8厘。
　　

創興銀行3個月定存息險守4厘


　　不過，陸續有銀行減定存息，當中創興銀行起存額50萬元以上，並以「雲利率」客戶身份透過網上銀行辦理3個月港元定存，年利率被調低至4.05厘。起存額100萬元的客戶透過分行辦理3個月定存，年利率也調低至4厘。

 


https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=135936


https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=135986


https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136039

 


表列各大銀行定存息率: https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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