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高息定存 | 南商新增9個月息3.9厘，花旗3個月最高4.3厘

02/05/2024

　　美聯儲再度按兵不動，維持利率不變，市場料美國下半年啟動減息，減息次數或達2至3次，介乎0.5厘至0.75厘。本港銀行陸續調整其定存產品部署，其中南洋商業銀行取消4個月定存優惠，但新增3個月及9個月優惠，存款10萬元起，分別可享3.8及3.9厘息，至於1個月定存息則減至3.3厘；適用於所有客戶透過分行辦理。

 

高息定存 | 南商新增9個月息3.9厘，花旗3個月最高4.3厘

（資料圖片）

 

　　另外，創興銀行減3個月定存息至最高4.2厘，客戶需存入至少50萬新資金，並完成其中2個或以上指定條件，包括成功開立網上銀行、成功申請信用卡或完成投資風險評估問卷。

 

花旗3個月定存息最高4.3厘

 

　　至於花旗銀行亦下調定存息率，Citigold新客戶如開立投資戶口，但沒有投資產品，3個月定存息減0.3厘至4厘，起存額5萬元。花旗私人客戶業務新客戶如開立投資戶口並持有或轉入等值1萬美元或7.8萬港元的投資產品，則可享最高息4.3厘，起存額5萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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