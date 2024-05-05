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高息定存 | 一周高息合集，低門檻都有6厘，邊間銀行咁吸引？

05/05/2024

　　定期存款是最安全的的理財配置，但低門檻是否又代表低息？起存額10萬元或以下，其實都有不少選擇，大家千萬不要錯過！

 

高息定存 | 一周高息合集，利率前景不明，邊間銀行6厘息吸客？

（資料圖片）

 

起存額10萬元，6個月定存4.2厘

 

　　當中，渣打起存額10萬元，6個月定存可享4.2厘息，適用於「優先私人理財」客戶。至於較低門檻，東亞銀行起存額1萬元以上，6個月定存可享3.95厘息，適用於顯卓理財/顯卓私人理財客戶以舊資金經電子網絡銀行或手機Apps辦理。大眾銀行門檻更低，起存額僅1000元以上，6個月定存可享3.9厘息。匯立銀行起存額更只需10元，6個月定存年利率更可享4厘息。
　　

工銀亞洲3個月享6厘息，起存僅一千元


　　大新銀行起存額10萬元，3個月定存可享4.2厘息，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。東亞銀行起存額10萬元，更可享4.3厘息，適用於全新顯卓理財客戶。花旗銀行起存額5萬元，3個月定存也可享4.2厘。


　　建行亞洲起存額1萬元，3個月定存年利率達4.15厘。恒生銀行起存額1萬元，3個月定存達3.8厘息，適用於優越私人理財/優越理財戶口透過電話或分行辦理。平安壹賬通銀行起存額100元，3個月定存年息也達3.8厘。


　　另外，想資金流動性大一些短存3個月，可選擇工銀亞洲3個月定存，起存額僅1000元，可享6厘息，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，優惠期至今個月底。


調整部署，大眾銀行加存息

 

　　隨著美聯儲再度按兵不動，維持利率不變，本港銀行也調整其定存產品部署，其中大眾銀行起存額50萬元，1個月、3個月、6個月定存年利率分別上調0.2厘、0.05厘、0.1厘至3.55厘、4厘、4厘。而渣打香港也推出定存優惠，起存額100萬元，6個月定存年利率達4.05厘，適用於全新「優先理財」/「優先私人理財」出糧客戶。

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136072


https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136134

 

　　表列各大銀行定存息率:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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