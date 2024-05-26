  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

高息定存 | 一周高息合集，港元定存迎新優惠，邊間有4.8厘？

26/05/2024

　　股市回暖下，本地銀行繼續推出定存優惠吸納資金，當中大新銀行推出特選分行優惠，全新VIP客戶於指定分行成功開立VIP理財戶口，並以全新資金10萬至50萬元開立3個月港元定期存款，可享4.8厘特優年利率優惠，優惠期至今年6月29日。

 

高息定存 | 一周高息合集，港元定存迎新優惠，邊間有4.8厘？

（資料圖片）

 

工銀亞洲3個月最高6厘

 

　　工銀亞洲3個月定存息為全城最高，達6厘；適用於全新客戶以新資金透過手機app開立「綜合戶口」及「理財e時代」，起存額只需1000元。

 

建行亞洲推千萬起存3個月息4.25厘

 

　　建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行以100萬元開立3個月定存，當中首10萬元可享6厘特惠年利率，優惠期至5月31日。另外，該行新推出起存額1000萬元，1個月及3個月年息分別為3厘及4.25厘，6個月3.9厘，12個月3.85厘，新舊客戶可透過分行辦理。

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136436

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136488

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

01735

中環新能源

8.540

異動股

02600

中國鋁業

5.950

異動股

01246

保集健康

0.055

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01735 中環新能源
  • 8.540
  • 02600 中國鋁業
  • 5.950
  • 01246 保集健康
  • 0.055
  • 02898 盛禾生物－Ｂ
  • 11.320
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.540
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 18.200
  • 目標︰--
  • 00921 海信家電
  • 37.900
  • 目標︰$39.00
  • 08529 優博控股
  • --
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 12.040
  • 目標︰$13.50
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 416.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.250
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
  • 00005 滙豐控股
  • 68.900
  • 00388 香港交易所
  • 279.000
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 22.850
  • 目標︰--
  • 09899 雲音樂
  • 105.200
  • 目標︰$115.00
  • 03969 中國通號
  • 3.510
  • 目標︰$4.10
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 81.300
即時重點新聞

27/05/2024 16:22  《盤後部署》恒指高收料挑戰10天線，石藥業務穩健看8.5元

27/05/2024 18:00  【香港要聞】卓永興：暫緩垃圾收費是務實做法，謝展寰已盡心盡力

27/05/2024 17:21  中行：擬向國家大基金三期出資215億元人幣，持股6.25%

27/05/2024 16:30  《本港經濟》4月出口升11.9%遠勝預期，惟進口僅升3.7%

27/05/2024 15:55  瑞銀：維持今年恒指目標20600點，看好互聯網、教育及濠賭股

27/05/2024 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒２５億元，買中移動沽藥明

27/05/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩上調航運股目標，多行齊降康方生物目標

24/05/2024 11:12  《嚟緊炒Ｄ乜》國藥分銷網絡完善，中線獲利目標２８銀

27/05/2024 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７３，一周拆息與上日維持４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

垃圾徵費 | 李慕飛：寧損失威信，堅持不擾民新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 大基金三期落地，工業利潤轉正，政治局審議金融問責新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

香港婚後事陳自瑤冇正面回應頒獎禮「黑面」事件！被問「戀愛是屬咩時分」咁答！再用神秘手勢叫停黎諾懿？
人氣文章

港是港非．李慕飛

立法會改革芻議
人氣文章

玩樂 What’s On

星宇航空香港新航線7.16起啟航！機票最平$1,321包行李！每日2班來往台北！公開「航空界愛馬仕」爆紅3大原因︰全用新飛機、機上免費Wi-Fi、飛機餐聯乘人氣名店 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

《九龍城寨之圍城》入圍康城影展！「城寨四少」紅地毯造型：林峯不同造型判若兩人？劉俊謙復古英氣最亮眼
人氣文章

Beauty

夏日透薄粉底推介！Givenchy高訂養膚配方／YSL限量版皇牌氣墊／Fenty Beauty調光水潤粉底液，告別厚重黏膩感
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

梁朝偉劉嘉玲夫妻檔出演護膚品微電影預告！法日貴婦品牌Evidens de Beaute，源自一份丈夫送給妻子的禮物？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腎衰竭症狀 | 婦人患偏頭痛長年服止痛藥，腎衰竭需終身洗腎！醫生盤點10大傷腎行為：進補或食保健品都要小心？
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
60歲婦人突神智低沉動作緩慢如患失智症！醫生揭因缺乏一種維他命致腦病變！與一個食早餐習慣有關
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港政情27/05/2024
垃圾徵費 | 李慕飛：寧損失威信，堅持不擾民
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜本周面臨PCE數據考驗 聯儲局的減息步伐...

27/05/2024 14:05

貨幣攻略

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金