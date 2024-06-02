高息定存 | 一周高息合集，銀行連環加息搶存，邊間銀行3個月定存息稱冠？

臨近半年結，本地銀行連環加息，當中大新銀行一周內累加0.6厘，3個月定存息由3.9厘加至最高4.5厘，適用於VIP客戶。

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為吸資金，龍頭大行滙豐新增特選客戶優惠，3個月息率高達4.25厘。另外，華僑銀行亦提高128日定期息率至4厘，另設現金獎賞1950元，相當於額外0.55厘利率，即最高達4.55厘。

另外，兩間中資銀行的6厘高息推廣期即將屆滿，當中，工銀亞洲3個月定存息達6厘；適用於全新客戶以新資金透過手機app開立「綜合戶口」及「理財e時代」，起存額只需1000元。優惠期至5月31日。另外，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行以100萬元開立3個月定存，當中首10萬元可享6厘特惠年利率。

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=136685





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https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=136578

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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