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高息定存 | 一周高息合集，下半年伊始鎖定高息，6.08厘稱冠

07/07/2024

　　市場對聯儲局年內減息的預期再度升溫，加上半年結剛剛過去，下半年伊始本港銀行銀根趨寬鬆，但如果存戶希望提早鎖定高息，市面上仍有個別銀行續推新客戶高利率定存優惠，最高更可達6厘以上。

 

高息定存 | 一周高息合集，下半年伊始鎖定高息，6.08厘稱冠

（資料圖片）

 

　　當中建行亞洲的全新「貴賓理財」客戶於推廣期以100萬至5000萬元開立3個月定存，當中首10%之新資金金額可獲享6.08厘特惠定存年利率，優惠期至今年9月30日。

 

　　創興銀行全新「悅秀理財」客戶透過分行成功開立網上銀行，並開立投資戶口，以新資金存入100萬至1000萬元，3個月港元定存息可高達4.4厘。

 

　　滙豐全新卓越理財尊尚客戶以新資金敍造3個月定存，起存額1萬元起，可享4.3厘息。

 

　　另外，華僑銀行延長港元定存優惠，全新或晉升為「宏富理財」客戶於分行存入新資金100萬或以上，並開立128日定期，除了可享4.12厘，更額外有現金獎賞1950元，相等於額外優惠年利率0.55厘，即128日可高達4.67厘，推廣期延長至7月31日。

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=137239

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=137299

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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