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高息定存 | 南商半年存息減至3.7厘，建行亞洲推一周8.8厘

08/08/2024

　　近日市場有聲音預期美國會提前減息，很多本地銀行削減定存息，大部分都已失守4厘，最多減幅0.35厘。其中，南商6個月、9個月及12個月分別減至最高3.7厘、3.6厘及3.45厘，適用於「智優息定期存款」，特選「南商理財」客戶，透過分行辦理。

 

高息定存 | 南商半年存息減至3.7厘，建行亞洲推一周8.8厘

（資料圖片）

 

　　另外，工銀亞洲存額80萬至300萬元，3個月、6個月及12個月都分別減至3.85厘、3.55厘及3.5厘。早前向「理財金戶口」客戶推出的特別存期計劃，以新資金80萬元至3000萬以下，98日及188日息分別減至3.95厘及3.65厘；若新資金3000萬元或以上，38日定存息減至3.6厘，98日減至4厘，188日減至3.7厘。

 

建行亞洲以指定貨幣兌換一周期最高8.8厘

 

　　建行亞洲推出新優惠，如符合「特惠定存推廣年利率」要求的客戶透過分行，以等值10萬至5000萬之指定貨幣兌換，並同時以全數兌換金額設立1星期定期存款，則可享8.8厘息，其他客戶享6.8厘。另外，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行以100萬至5000萬元承做定存，3個利率則減至3.75厘。

 

　　大新銀行亦減3個月和6個月定存息0.1厘，至3.9厘及3.6厘，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

Mox Bank6個月存息加至3.6厘

 

　　另一邊廂，虛銀仍然加息吸資金，Mox Bank上調6及12個月定存息至3.6厘、3.3厘，24個月則減至2.5厘；客戶可透過手機Apps以新資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組



 

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