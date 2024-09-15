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高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高6厘

15/09/2024

　　政府公布發行新一批銀色債券，保證息率不少於4厘，不過銀債只限60歲或以上人士認購。未符資格的人士在市場上仍有不少選擇，部分銀行近日更逆市加定存息迎戰銀債，當中，富邦銀行上調4個月港元定存息至高達3.8厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。大眾銀行3個月存期年利率亦加至3.7厘。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高6厘

 

工銀亞洲3個月新客最高仍有6厘

 

　　部分銀行仍提供貼近4厘的息率，甚至更有高達6厘息。例如工銀亞洲3個月最高有6厘，門檻低至1000元，適用於全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，至於存額10萬至80萬元，3個月仍有3.88厘息。

 

恒生新設4個月定存3.4厘

 

　　恒生增設4個月港元定存年息為3.4厘，適用於優越理財及優進理財透過網上辦理，亦適用於優越私人理財戶口。東亞亦增設3個月港元定存年息3.5厘，適用於顯卓理財/顯卓私人理財客戶，以新資金，經電子網絡銀行/手機Apps辦理。

 

滙豐降6個月定存息至3.6厘

 

　　不過，美國減息將至，部分銀行下調港元定存年息，滙豐下調6個月港元定存年息至3.6厘，起存額為1萬元，適用於成功晉身成為卓越理財尊尚客戶的新資金定期存款優惠。


　　另外，招商永隆下調6個月港元定存年息至3.2厘，起存額為500萬元，適用於一點通存款利率，而門檻較低者，亦有3.1厘起存額，存額為100萬元至500萬元以下，適用於一點通存款利率。

 

高息定存 | 銀債保底息4厘，銀行加存息迎戰，3個月仍有6厘

 

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減息

 

銀債攻略 | 銀債保底息4厘勝定存，專家指具吸引力倡認購30手

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

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