  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘

17/09/2024

　　市場預期減息逼近，近日本地銀行均下調定存息，不過大新銀行(02356)逆市新增4個月4.1厘的定存優惠，僅限全新VIP客戶透過指定分行開立VIP理財戶口，並以新資金10萬元起辦理，優惠期至9月30日。

 

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘

（資料圖片）

 

東亞全線減0.1厘

 

　　另一邊廂，其他銀行繼續減存息。東亞銀行(00023)全線下調0.1厘，門檻較高的計劃，3個月及6個月存息仍有3.65厘及3.55厘，起存額200萬元，只適用於全新「顯卓私人理財」客戶透過分行辦理。

 

　　創興銀行3個月跌穿4厘水平，最高3.7厘，起存額50萬元，客戶需完成2個或以上指定項目，包括成功開立網上銀行、成功開立信用卡及完成投資風險評估問題。

 

　　另外，虛銀亦跟隨減存息，平安壹賬通最新3個月及6個月息減至3厘及3.4厘，不過4個月息就加至3.5厘，新舊客戶可以新舊資金辦理，起存額僅100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

06663

國際永勝集團

0.450

異動股

00986

中國環保能源

0.083

異動股

08189

泰達生物

0.115

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 41,790.09
    +168.01 (+0.404%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,668.31
    +35.22 (+0.625%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,773.74
    +181.61 (+1.032%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.001
變動率︰+3.704%
較港股︰-7.25%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升42.394
變動率︰+2.642%
較港股︰-1.06%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.541
變動率︰+2.229%
較港股︰-0.52%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升35.848
變動率︰+2.109%
較港股︰+0.27%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升17.960
變動率︰+11.416%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.085
變動率︰+5.838%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.270
變動率︰+4.090%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升7.695
變動率︰+3.706%
精選美股 More
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升124.632
變動率︰+6.024%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升22.085
變動率︰+5.619%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升72.035
變動率︰+4.142%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升73.595
變動率︰+2.901%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2024 11:03 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2024 11:03 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06663 國際永勝集團
  • 0.450
  • 00986 中國環保能源
  • 0.083
  • 08189 泰達生物
  • 0.115
  • 02828 恒生中國企業
  • 63.920
  • 09999 網易－Ｓ
  • 120.200
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.780
  • 目標︰$21.30
  • 01093 石藥集團
  • 4.650
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 3.420
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 49.000
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 54.900
  • 目標︰$58.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.000
  • 00001 長和
  • 42.850
  • 00941 中國移動
  • 71.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.850
  • 00005 滙豐控股
  • 68.150
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 38.800
  • 目標︰$43.00
  • 01038 長江基建集團
  • 57.900
  • 目標︰$60.00
  • 00371 北控水務集團
  • 2.140
  • 目標︰$2.30
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00017 新世界發展
  • 7.120
即時重點新聞

17/09/2024 16:08  《新股掛牌》美的集團(00300)收高近8%，每手賺430元

17/09/2024 17:23  國泰(293)8月載客量按年升15.9%，貨運量升6.3%

17/09/2024 16:45  《盤後部署》市場大膽預測美減息半厘振港股，煤氣派息穩定可吸客

17/09/2024 14:18  【ＰｗＣ】普華永道海南培訓園區建設據報停工，涉資10億人幣

17/09/2024 14:20  《新股上市》太美醫療傳啟動IPO預路演，集資或低於7.8億元

16/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒３９億元，買阿里沽盈富基金

17/09/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】中信里昂唱好ＣＸＯ板塊，麥格理維持京東跑贏大市

17/09/2024 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７９０４，隔夜拆息較上日升６０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

地產股 | 美減息半厘機會增，地產股連日造好惟未宜高追新文章
人氣文章

新聞>中國故事

美城月餅 | 三隻羊被立案調查：直播帶貨「香港美誠月餅」涉誤導新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

消委會 | 機票附加服務勁多投訴！3個案公開：加購指定座位遭更改不通知？登機、行李優先服務無快到？手提行李臨時被迫寄艙？即睇結果+消委會4招精明訂機票
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜聯儲局9月減息半厘機會達57%，預示美國經濟將陷入衰退？
人氣文章

港是港非．李慕飛

救救孩子——關愛社會、關愛校園運動 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

跟林明禎吃出好身材！女神4大飲食法則：牛油果美肌抗氧化、堅果代替零食！這種湯水養生超有感
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

入住澳門奢華Palazzo Versace酒店！感受意大利宮殿氣派！品嘗意式經典下午茶+名廚意大利菜！牛仔肉配吞拿魚他他、半凍提拉米蘇印象難忘
人氣文章

Watch & Jewelry

LANDMARK首個腕錶展覽「Perpetual Week」：集朗格、寶格麗、蕭邦、積家、沛納海，一探迷人又精密的腕錶世界！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥有效方法 | 29歲男284磅高血壓血脂超標！醫生教6招1年激減120磅！所有指數回落重拾健康新文章
人氣文章
中秋節 | 内地1元月餅爆紅！多家網店銷量逾10萬惹關注！網民質疑食安問題：價格太低廉真的能吃嗎？新文章
人氣文章
台灣歌后江蕙自揭患癌9年！化療後肺栓塞兼大出血連嗓音都受損！醫生估計可能患這3種腺癌類癌症
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 23:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章生財有道17/09/2024
高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金