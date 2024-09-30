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銀色債券 | 銀債今開售保底息4厘勝定存，一文看清銀行券商優惠（懶人包）

30/09/2024

銀色債券 | 銀債今開售保底息4厘勝定存，一文看清銀行券商優惠

 

　　政府新一批銀色債券今日上午9時起接受認購，銀債保底息率達4厘，在減息周期下，為銀髮一族提供穩定回報。雖然近期港股市況回暖，相信亦無阻老友記對銀債的熱情。老友記應如何部署認購銀債？銀行及券商又提供什麼優惠？《經濟通》為各位老友記整理以下銀色債券認購懶人包。

 

第九批銀債發售詳情

 

　　新一批銀色債目標發行額為500億元，視乎認購反應，最多上調至550億元，每手一萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛勾，並保證不會少於4厘，低於去年的5厘。


　　2025年或之前年滿60歲及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。銀色債券不設二手市場。投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為了讓更多市民可以參與計劃，該次發行的最高配發金額設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。


　　銀色債券的認購期由9月30日早上9時開始，至10月14日下午2時結束，並於10月23日發行。合資格香港居民可透過配售銀行和指定證券經紀認購債券。

 

專家倡認購30手銀債，較定存具吸引力

 

　　信誠證券聯席董事張智威表示，今次銀債的保證息率略高於本地銀行的定存息率，而且進入減息同期，認為銀債具吸引力，建議市民可認購30手。
　　張智威直指，「就算認購多啲都無所謂」，因為銀債可以提早贖回，「坊間銀行定期都做唔到」，政府會以本金100%贖回相關債券，強調「銀債不會蝕價」，理論上可以認購多一些銀債，到需要用錢時，便贖回相關債券，但提醒市民要留意贖回的所需時間以及相關所需徵收的費用，與定存相比，銀債更具吸引力，而今次銀債的發行規模與去年相同，預期是次認購銀債的人數與去年相若。


　　中銀香港(02388)個人數字金融產品部總經理周國昌表示，預期是次銀債超額認購機會較大，料是次認購人數超過30萬，破紀錄的機會較大，若以32萬認購人數作估算，建議客戶可就是次銀債認購20手，但若客戶的資金較為充裕，也可以考慮申請25至30手。他指，考慮到全球將進入減息周期，現時銀債能夠鎖定三年4厘的保證回報，認為銀債具吸引力。


　　香港上海滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，市場上的債券已出現孳息倒掛，是次銀債保證息率4厘，屬合理及吸引水平，相信今次銀債超額認購機會相當高。


　　中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量估計，現時市場上的定期息率已經少於4厘，而且息口向下是趨勢，今次銀債是的年期為3年，屆時息口可能只得1至2厘，因此他認為今次銀債的息率是非常吸引。

 

銀行推收費豁免優惠，恒生有獎抽

 

(一)滙豐及中銀香港作為兩間聯席牽頭行，會豁免投資者認購、持有及如需提早贖回債券的所有相關費用。

 

(二)恒生銀行公布，為方便長者客戶認購第9批銀色債券，提供全方位線上線下銀色債券認購渠道，並同時推出7項費用豁免優惠。此外，認購銀色債券的恒生客戶更可自動參加網上認購投資產品大抽獎。客戶只需經網上途徑成功申請及獲分配首次公開發售之債券（包括銀色債券）即可自動參加大抽獎，有機會贏取5000元的Klook禮品卡（名額6個）。此大抽獎亦同時涵蓋其他指定投資產品認購。

 

(三)渣打香港表示，將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

 

(四)中信銀行(國際)表示，推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費(轉出及轉入)、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

 

(五)大新銀行宣布，推出認購銀色債券手續費「7免」優惠。客戶經該行成功認購銀色債券，可獲下列手續費豁免優惠，包括認購手續費、託管費以及代收利息費等7項優惠。

 

(六)東亞銀行表示，為新一批銀色債券豁免七項手續費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、由他行轉入費用及轉倉費。

 

(七)建行(亞洲)表示，全力支持政府政策，推出銀債「七免」優惠，當中包括豁免認購手續費、豁免存倉費以及豁免代收利息費等。

 

(八)中國工商銀行(亞洲)宣布，推出認購銀債「七免」優惠，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費，讓更多香港銀齡族受惠於銀債的穩定及可靠投資回報。

 

(九)華僑銀行香港公布，推出7項銀色債券費用豁免優惠，包括認購手續費以及託管費等。

 

券商推認購優惠

 

(一)耀才證券公布，為新舊客戶提供優先登記認購銀色債券，並推出「12項全免」優惠，包括利息、按金、　認購手續費、存入費、存倉費、轉倉費、經紀費、提早贖回費、到期贖回費及代收股息手續費。新開戶優惠方面，送20股盈富及10股滙豐，及可享港股Ａ股免佣優惠，但須要符合特定條件。

 

(二)富途證券公布，推出銀色債券9項費用豁免，透過尖沙咀、荃灣及旺角富途實體店店內及金鐘辦公室，特設排隊快線，為銀髮族專設一對一的專人開戶及認購服務，新客可享9項費用豁免兼1600元迎新獎賞。現有客戶每成功邀請一位合資格新客入金可獲高達600元現金獎賞。

 

(三)致富提供免現金認購手續費、免存入費、免代收股息費、免平台費、免存倉費、免託管費、免孖展認購手續費、免孖展利息（提供1到10手九成孖展認購，額滿即止）、免到期贖回費、免不動戶費。新開戶優惠方面，全新客戶完成任務，即可輕鬆享有1800元獎賞。

 

 

撰文：經濟通採訪組

 

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