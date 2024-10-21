銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

政府公布新一批銀色債券的認購及配發結果，政府共收到30萬份有效申請，申請債券本金總額達699.82億元，銀色債券的最終發行額為550億元，高於500億元的目標發行額。

（截自「香港政府一站通」）

政府指，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲24手（每手為10000元）。為數16.62萬份認購23手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的13.42萬份申請（即認購23手以上者），均將先獲配發23手債券，並進行抽籤，其中2.37萬份申請將獲配發多一手債券。

銀色債券將於今年10月23日在基礎建設債券計劃下的零售部分發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及退回超出獲配發債券部分的申請款項。

財政司司長陳茂波說，本批銀色債券是首次在政府基礎建設債券計劃下發行，以支持惠及經濟和民生的基建項目，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的「參與感」和「獲得感」。這次認購反應理想，顯示銀色債券繼續受到年長市民的歡迎。銀色債券能為年長市民提供安全可靠、低風險、且具穩定回報的投資選項，讓金融服務更好服務市民及社會的需要，會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和往後安排。

撰文：經濟通採訪組

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