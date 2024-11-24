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高息定存 | 一周高息合集，做定存好過抽基建債券？6個月最高3.6厘

24/11/2024

　　政府發行基礎建設零售債券，本周二（26日）起開始接受認購，保證回報率達3.5厘，本港多家銀行本周亦上調港元定存年利率，以搶佔資金，與上周一樣，同樣集中在3個月存款期，現時兩間銀行3個月存期均有5厘年利率，至於6個月最高為3.6厘，而12個月最高有3.2厘。

 

高息定存 | 一周高息合集，做定存好過買基建債券？6個月最高3.6厘

（資料圖片）

 

建行亞洲3個月5.38厘，全新理財客戶

 

　　當中，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬至5000萬元開立3個月定存，當中首10%之新資金可享5.38%特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率，起存額要100萬元。

 

　　另一款5厘屬於創興銀行，3個月存期有5厘，但只限兌換資金，即由指定外幣兌換成港元、再開立定期存款，起存額需為20萬港元。

 

　　另外，若非兌換資金，可留意華僑銀行3個月最高有4厘，起存額5萬元，適用於「快閃優惠定期」新舊客戶透過分行以新資金辦理。

 

6個月最高有3.6厘，12個月3.2厘

 

　　6個月港元定期存款，最高有3.6厘，當中，中銀香港提供6個月3.6厘，起存額50萬元，客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。華僑銀行亦有3.6厘，起存額10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

 

　　另外，12個月定期存款年利率最高3.2厘，屬富邦銀行提供，起存額50萬元，新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。

 

高息定存 | 中銀上調3個月至3.6厘，東亞新增至尊理財定存

 

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優惠

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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