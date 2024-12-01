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高息定存 | 一周高息合集，信銀國際3個月有3.88厘

01/12/2024

　　美國當選總統特朗普將於明年1月入主白宮，美國減息步伐存在不確定性，部分銀行上調港元定存利率，中信銀行（國際）指新舊客戶經「inMotion動感銀行」以100萬元或以上新資金敍做3個月港元定期存款，可享3.88%優惠年利率。

 

高息定存 | 一周高息合集，信銀國際3個月有3.88厘

（資料圖片）

 

　　中信銀行（國際）上調6個月及12個月港元定存年息分別至3.5厘以及3.2厘，起存額為10萬元，適用於CITIfirst ／CITIdiamond客戶。

 

　　招商永隆上調3個月、6個月及12個月港元定存年息分別至3.3厘，3.3厘以及3.2厘，起存額為500萬元，適用於一點通存款利率。

 

　　早前恒生銀行(00011)上調3個月定存息至3.8厘，另設6個月3.6厘定存，並將起存額降至20萬元，適用於優越理財或優越私人理財戶口透過電話或分行辦理。

 

高息定存 | 恒生3個月加至3.8厘，華僑見4厘，兩行齊降門檻

 

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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