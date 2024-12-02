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高息定存 | 工銀亞洲新推38日4.08厘，集友3個月加至3.7厘

02/12/2024

　　踏入12月份，多家銀行加港元定存息及推出特別存款期，當中，工銀亞洲推出新優惠，「理財金戶口」或「工銀財富」之客戶以新資金300萬或以上，於分行辦理可享38日4.08厘，68日3.88厘，98日3.68厘，優惠期至今年底。

 

高息定存 | 工銀亞洲新推38日4.08厘，集友3個月加至3.7厘

（資料圖片）

 

　　工銀亞洲亦提供另一款4厘之選，門檻較低，存額10萬元至80萬元，1個月港元定存息有4厘，2個月有3.88厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過分行辦理。

 

集友3個月加至3.7厘，花旗3.5厘

 

　　多家銀行上調定存息，當中，集友3個月定存息加至3.7厘，起存額100萬元，適用於客戶透過分行/網上銀行以新資金辦理。另外，花旗3個月定存息加至3.5厘，起存額為5萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬元港元；另特選現有信用卡客戶(即於開戶月份前一個月以主要持卡人身份持有有效的信用卡)可享定期存款利率額外1%回贈。

 

　　恒生銀行上周調高3個月定存息至3.8厘，另設6個月3.6厘定存，起存額為20萬元，適用於優越理財或優越私人理財戶口透過電話或分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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