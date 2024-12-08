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高息定存 | 一周高息合集，大新3個月最高4.1厘，華僑及信銀國際見4厘

08/12/2024

　　年底資金緊張，多間銀行上調定存息口，港定存息直迫美元定存。大新銀行3個月定存息加至最高4.1厘，起存額為10萬元，上限為50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

高息定存 | 一周高息合集，大新3個月最高4.1厘，華僑及信銀國際見4厘

（資料圖片）

 

　　工銀亞洲早前亦推出新優惠，「理財金戶口」或「工銀財富」之客戶以新資金300萬或以上，於分行辦理可享38日4.08厘，68日3.88厘，98日3.68厘，優惠期至今年底。

 

　　該行亦提供另一款門檻較低4厘定存，存額10萬元至80萬元，1個月港元定存息有4厘，2個月有3.88厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過分行辦理。

 

華僑及信銀國際3個月齊享4厘息

 

　　中信銀行（國際）近日全線調高其3個月定存息，該行新舊客戶由即日起經「inMotion動感銀行」，以10萬元或以上新資金做3個月港元定期存款，可享4厘優惠年利率。另設6個月3.6厘港元定存。

 

　　另外，華僑銀行亦新增多個「快閃優惠定期」，3個月定存最高可達4厘，起存額由500萬元起。「快閃優惠定期」設有多個門檻選擇，起存額由400萬元起的3個月定存息3.9厘；起存額由300萬元起的3個月定存息達3.8厘；起存額由100萬元起的3個月定存息則可享3.65厘；適用於新舊客戶透過分行以新資金辦理。

 

高息定存 | 工銀亞洲新推38日4.08厘，集友3個月加至3.7厘

 

高息定存 | 渣打特選客6個月3.53厘，大新3個月3.9厘

 

高息定存 | 華僑推3個月快閃達4厘，信銀國際全線升3個月存息

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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