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高息定存 | 一周高息合集，銀行吸跨年資金，大行特選客3個月最高3.8厘

22/12/2024

　　美聯儲局宣布減息0.25厘，為今年連續第3次會議下調利率，本周多間大行陸續上調定存息以吸引跨年資金。當中，恒生銀行新設3個月定存息可達3.7厘，另設6個月存息至3.4厘，起存額由1萬元起，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。另外，滙豐特選客戶3個月港元定存年息高達3.8厘，而6個月為3.55厘，起存額為50萬元。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行吸跨年資金，大行特選客3個月最高3.8厘

（資料圖片）

 

滙豐恒生特選客3個月最高3.8厘及3.7厘

 

　　除大行外，其他銀行亦上調港元定存息率。東亞上調3個月港元定存年息至高達3.9厘，起存額為10萬元至1000萬元，適用於全新「顯卓理財」客戶，另上述年息亦適用於全新「顯卓私人理財」客戶，但起存額則為200萬元至5000萬元。

 

　　創興上調3個月港元定存年息至3.8厘，存額由50萬至5000萬元，適用於全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps/網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款可享「雲利率」+0.2%特優年利率(即50萬-5000萬3個月可享4厘)。

 

信銀國際下調3個月存息至3.8厘

 

　　美聯儲局減息會議後，主席鮑威爾大幅調整未來減息預期，明年料只減息2次，令不少銀行定存有所調整。其中，中信銀行（國際）調低3個月定存息0.2厘至3.8厘，失守「4厘關口」，起存額由10萬元起，適用於一般客戶。

 

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，花旗加至3.7厘

 

高息定存 | 滙豐3個月港元存息高達3.8厘，6個月3.55厘

 

高息定存 | 創興3個港元定存高達4厘，富邦4個月加至3.8厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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