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高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3.68厘

14/01/2025

　　市場對美國減息預期降溫，部分本地銀行上調港元定存年息，當中，中信銀行（國際）3個月及6個月港元定存息，分別上調至3.7厘及3.45厘，起存額為10萬元，適用於CITIfirst／CITIdiamond／一般客戶。

 

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3.68厘

（資料圖片）

 

華僑銀行188日快閃最高3.68厘

 

　　華僑銀行上調公司客戶定存息，當中3個月及6個月港元定存息分別上調至3.5厘及3.6厘，12個月亦加至3.6厘，起存額為10萬元，適用於公司客戶以新資金透過分行辦理。

 

　　另外，華僑銀行推「快閃188日定期優惠」，客戶透過分行以新資金做188日定期，存入13.8萬元或以上可享3.38厘，存入88.8萬元或以上可享3.6厘，如身份證號碼或出生日期包含數字「8」的客戶存入88.8萬元或以上則可享3.68厘，優惠期至本月16日，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

 

PAObank6個月最高3.8厘

 

　　數字銀行方面，PAObank雖然將3個月及4個月存息，均降至3.6厘，但6個月存期加息0.1厘至3.8厘，為全城最高的半年期定存息，起存額僅100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　另外，匯立上調3個月及4個月港元定存年息，至3.7厘及3.65厘，起存額為10元至100萬元，適用於「GoSave 2.0」定期存款，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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