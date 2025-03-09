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高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox推1個月10厘

09/03/2025

　　近期本港股市好轉，本地市場對港元資金的需求增加，大新銀行上調3個月港元定存利率至高達3.6厘，存額為10萬至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox推1個月10厘

（資料圖片）

 

工銀亞洲3個月最高5厘

 

　　工銀亞洲本周上調3個月港元定存至3.68厘，存額為150萬至300萬元，適用於全新工銀財富客戶。若以低門檻起存額1000元至10萬元，3個月港元定存最高為5厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理。

 

Mox Bank一個月高達10厘

 

　　Mox Bank推出港元定存利率優惠，新客戶用邀請碼「MOXBONUS」開戶，並於開戶起計7天內開立7.5萬元或以上的1個月的定期存款，即可享高達10%定期存款年利率（包括0.88%基本定期存款年利率及581元的現金獎賞）。

 

　　早前數字銀行PAObank加推港元定存優惠，只要PAObank全新個人客戶成功開立個人儲蓄戶口，並敍造一個月港幣定期存款，首8.8萬元存款可享年利率8厘。

 

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最高5厘

 

高息定存 | PAObank1個月高達8厘，招商永隆推快閃優惠

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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