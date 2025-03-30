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高息定存 | 一周高息合集，星展6個月定存息加至3.25厘，建行亞洲3個月最高5.68厘

30/03/2025

　　美國對等關稅即將在4月2日出爐，本港銀行本周續推出港元定存優惠吸客，當中，星展銀行上調4個月及6個月港元定存年息均至3.25厘，起存額5萬元，適用於客戶透過網上銀行以舊資金辦理。

 

高息定存 | 一周高息合集，星展6個月定存息加至3.25厘，建行亞洲3個月最高5.68厘

（資料圖片）

 

建行亞洲3個月首50萬5.68厘

 

　　建行亞洲全新貴賓理財客戶以100萬元至5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金可享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率；如全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.68厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。

 

PAO Bank1個月首8.8萬享8厘定存息

 

　　於3月31日前，數字銀行PAO Bank設有「蛇年1定發定期獎賞計劃」：新客戶開立1個月定期存款，存款首8.8萬元可享8厘定期存款年利率（包括基本利率及額外利率，額外利率的利息將以現金回贈方式存入）。

 

　　另外，天星銀行下調3個月及4個月港元定存至2.9厘及1厘，起存額為1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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