  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5厘高息？

06/04/2025

　　美國公布關稅政策牽動全球股市，波動市況下不妨增加定期存款比例，為資產組合平衡風險，部分銀行提供低門檻5厘高息，為保本收息好選擇。

 

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5厘高息？

（資料圖片）

 

工銀亞洲3個月低門檻高達5厘

 

　　其中，工銀亞洲3個月定存息可高達5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理，先到先得。滙豐亦設3個月存息最高達3.4厘，起存額50萬元起，適用於特選客戶辦理。

 

建行亞洲3個月最高5.58厘

 

　　另外，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬至5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金可享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率；全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.58厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。

 

　　建行亞洲同時設有短期定期存款，適用於手機銀行開戶的全新客戶，全新合資格客戶透過「e賬戶服務」成功開戶，填妥網上登記表格並存入10萬元或以上新資金，便能開立2個月5.28厘。此外，客戶亦可選擇1個月6.68厘或3個月4.8厘定存。

 

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

--

異動股

03081

價值黃金

--

異動股

02121

創新奇智

--

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 37,965.60
    -349.26 (-0.912%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,062.25
    -11.83 (-0.233%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 15,603.26
    +15.48 (+0.099%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.066
變動率︰-6.683%
較港股︰--
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌39.935
變動率︰-7.471%
較港股︰--
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌429.420
變動率︰-7.745%
較港股︰--
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌292.755
變動率︰-8.098%
較港股︰--
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌15.620
變動率︰-5.619%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌92.350
變動率︰-6.585%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌105.980
變動率︰-9.061%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.940
變動率︰-10.912%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升6.540
變動率︰+4.808%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰跌65.790
變動率︰-3.900%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰跌27.170
變動率︰-4.264%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌10.850
變動率︰-4.657%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/04/2025 19:47 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：08/04/2025 07:31
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/04/2025 19:47 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 435.400
  • 03081 價值黃金
  • 70.840
  • 02121 創新奇智
  • 3.150
  • 00581 中國東方集團
  • 1.050
  • 08172 拉近網娛
  • 0.022
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 28.800
  • 目標︰$52.00
  • 01508 中國再保險
  • 0.800
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 13.420
  • 目標︰$19.44
  • 00270 粵海投資
  • 5.690
  • 目標︰--
  • 02236 惠生工程
  • 0.242
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 73.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 101.300
  • 00700 騰訊控股
  • 435.400
  • 00388 香港交易所
  • 297.000
  • 00001 長和
  • 40.200
報章貼士
  • 06896 金嗓子
  • 3.910
  • 目標︰--
  • 00460 四環醫藥
  • 0.560
  • 目標︰$0.70
  • 03700 映宇宙
  • 1.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/04/2025 17:14  《盤後部署》恒指血洗三千點，特朗普強推關稅戰壓力增惟難收手

07/04/2025 18:30  【關稅戰】陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險

07/04/2025 19:00  【關稅戰】梁鳳儀︰港股跌市有承托具韌性，券商保證金按時繳交

07/04/2025 11:35  《Ａ股焦點》華潤微跌8%，總裁辭職，核心技術人員降至12人

07/04/2025 16:12  【關稅戰】中國據報商討前置部分經濟刺激政策，以應對關稅衝擊

07/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５４億元，買小米沽阿里

07/04/2025 08:29  【大行炒Ｄ乜】大和降小米評級至買入，星展升中電信目標近兩成

07/04/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８６，一周拆息較上日升至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 恒指暴瀉三千點，陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 如無特別消息標普先看4800點，重點留意情景推演（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中央匯金穩市，滬指狂瀉7%，商務部召開美企圓桌會新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

Lady M x 地捫菠蘿 推出「粉紅菠蘿」拿破崙蛋糕！焦糖牛油酥皮夾著日本燒酎粉紅菠蘿忌廉及粉紅菠蘿啫喱
人氣文章

Shopping What’s On

唔使買黃牛！啟德SOGO累積消費滿$3,000，即可換購謝霆鋒演唱會$1,380門票2張！
人氣文章

Shopping What’s On

唔使買黃牛！啟德SOGO累積消費滿$3,000，即可換購謝霆鋒演唱會$1,380門票2張！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Sex & Love

這才是愛情應有的模樣！Anya Taylor-Joy談及丈夫：「我真的超愛他！」簡單幾句道出真正的幸福愛情
人氣文章

Art & Living

事隔5年重臨香港！《再見梵高—光影體驗展》展覽總監詹宏凱：「不是用科技來超越藝術」
人氣文章

ChatENT．月巴氏

一鏡到底下，少年Jamie的煩惱
健康好人生 Health Channel
人氣文章
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」 ，神隱20年現況曝光
人氣文章
全球10日內發生10次地震！專家提醒：前往日本2地方要特別留意
人氣文章
核心肌群訓練：手臂、胸肌及二、三頭肌的上肢伸展重點練習
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/04/2025
關稅戰 | 恒指暴瀉三千點，陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

莫名其妙的反攻行動

07/04/2025 08:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處