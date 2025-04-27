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高息定存 | 建行亞洲一個月定存高達6.68厘，工銀3個月5厘

27/04/2025

　　美國關稅政策前景不明朗之際，多間銀行上調定存息口吸客。其中，華僑銀行上調1個月、3個月，以及6個月存息，分別達2.2厘、3.25厘，以及3.35厘，起存額由10萬元起，適用於公司客戶透過分行以舊資金辦理，另設9個月3.2厘。此外，天星銀行亦上調3個月存息至3.2厘，起存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

高息定存 | 建行亞洲一個月定存高達6.68厘，工銀3個月5厘

（資料圖片）

 

　　短期定存方面，建行亞洲1個月定存息達6.68厘，另設2個月5.28厘、以及3個月4.8厘，起存額由10萬元起，適用於全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，首10萬元享此優惠利率其中之一，其餘新資金享另一定期存款利率。

 

　　全城最高3個月定存息以及低門檻之選方面，工銀亞洲3個月存息達5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理，先到先得。

 

　　另外，美國關稅席捲全球令未來息口走勢帶來不確定性，不妨現在設立中長期定存鎖定高息。其中，全港半年期定存屬Fusion Bank富融銀行優惠，該銀行設6個月3.3厘定存，不設最低起存額，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。另外，渣打6個月定存最高亦可達3.3厘，惟需要「優先私人理財」客戶於分行辦理，起存額由10萬元起。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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