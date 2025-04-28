高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2厘

市場避險情緒持續高企，不少銀行趁機上調存息吸客。其中，中信銀行全線上調定存息，另新增3個月3.45厘定存，起存額由50萬元起，適用於個人客戶經手機程式或網上銀行申請。

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大眾3個月最高3.25厘，招商永隆快閃6個月3.2厘

另外，大眾銀行亦同樣全線上調定存息，其中3個月存息最高可達3.25厘，起存額由50萬元起，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。至於較低門檻定存方面，該行亦提供3個月3.2厘，起存額10萬元起；起存額1000元的3個月存息則為3.15厘。

招商永隆銀行推出「即日快閃」定期吸客，該優惠提供6個月存息達3.2厘，起存額由10萬元至1500萬元，只適用於今日早上10時至下午7時以新或現有資金辦理，先到先得，額滿即止。

PAObank提供3個月3.35厘，天星6個月3.3厘

數字銀行PAObank上調短期定存息率，該行提供3個月及6個月存息均為3.35厘，起存額由100元起，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。天星銀行則上調6個月、9個月及12個月存息，分別至3.3厘、3.2厘及3.15厘，起存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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